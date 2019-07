In flessione il comparto utility in Italia (-0,89%), giornata in discesa per Hera

settore utility italiano

(Teleborsa) - Giornata in scivolata per il, che si muove peggio dell'andamento sulla parità dell'Ilha aperto a quota 35.561,8, in diminuzione dello 0,89% rispetto alla chiusura precedente. Sui livelli della vigilia invece l'che viaggia a quota 329.Tra i titoli del, a picco, che presenta un pessimo -2,25%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,93%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,88%.Tra le azioni del, retrocede, con un ribasso dell'1,78%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,90%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,73%.