Wall Street resta al palo

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 27.222,97 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per lo, che si porta a 2.995,11 punti. Pressoché invariato il(+0,19%); leggermente positivo lo(+0,29%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,82%),(+0,82%) e(+0,81%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,89%.del Dow Jones,(+4,59%) dopo la trimestrale,(+1,14%),(+1,11%) e(+1,02%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,31%.In apnea, che arretra del 2,28%.Tentenna, che cede lo 0,96%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,85%.Al top tra i, si posizionano(+8,04%),(+6,31%) e(+4,22%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -10,27%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,06%.scende dell'1,90%.Calo deciso per, che segna un -1,83%.