ANM, no a Riforma Giustizia punitiva. Incostituzionale il sorteggio per CSM

(Teleborsa) -. L'Associazione Nazionale Magistrati (ANM) torna così a criticare la riformache, col caso Palamara, ha investito quello che è, che anche boccia di nuovo comeIntanto, sono state, dopo le dimissioni di Antonio Lepre e Luigi Spina, coinvolti nella bufera che ha travolto il Csm per effetto dell’inchiesta di Perugia.Tra i candidati c'è il nome di, anche lei sostituto alla Dna ed ex segretario di Magistratura democratica, titolare di importanti inchieste antimafia e che a Genova è stata pm nel processo per i fatti del G8 eesponente di Md (Magistratura democratica), Sostituto Procuratore a Napoli, tra i PM dell’inchiesta su Silvio Berlusconi per la cosiddetta compravendita dei Senatori.. Il Comitato Direttivo Centrale, composto di 36 membri, è eletto ogni quattro anni con il metodo proporzionale. Il CDC elegge al suo interno. Ogni due anni si tiene un Congresso pubblico.e partecipa al dibattito nella società per le riforme necessarie ad assicurare un migliore servizio giustizia. In tali prospettive, l'Anm interviene con documenti e comunicati stampa e organizza seminari e convegni di studi.