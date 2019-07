Commercio al palo. Confesercenti: 14 negozi chiusi al giorno

(Teleborsa) - Sembrava esserci stata una ripresa nel, ma non sembra sia stato così. A meno di clamorose inversioni di tendenza, ine quindi oltre un miliardo di euro in meno, classificando il dato come ilA pesare sul settore - secondo la stima eseguita da- è il mancato recupero della, costretta a spendere annualmenterispetto al 2011.Una sofferenza non limitata alle sole aree più povere del paese: le famiglie lombarde hanno ridotto i loro consumi del 3,5%, quelle venete del 4,4%, poco meno di quanto avvenuto in Calabria, dove la contrazione è stata del 4,8%. Lo stop della spesa ha inoltre portato ad riorientamento delle scelte di consumo verso quei canali dove più esasperata è la concorrenza di prezzo, come web e outlet.Preoccupante il dato dei negozi in chiusura, con ben. Un’emorragia che ha portato adelle imprese. E altrinegozi sono destinati a sparire quest'anno, al ritmo di 14 al giorno.