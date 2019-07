CrowdFundMe lancia operazione crowdlisting per i-RFK

CrowdFundMe

(Teleborsa) -, piattaforma di equity crowdfunding recentemente sbarcata in Borsa, ha, dando il via a un'operazione diIl crowdlisting è il meccanismo che permette a una piattaforma di equity crowdfunding di raccogliere capitali per una società emittente, nell'ambito della relativa normativa sul crowdfunding in Italia, al termine della cui raccolta, eventualmente inserita nell'ambito di un private placement globale, è possibile che l'emittente ottenga, in conformità alle norme e regolamenti del mercato e l'approvazione del gestore del mercato, l'ammissione a negoziazione su uno dei mercati gestiti da Euronext.Quella di i-RFK è un'operazione che conferma il trend in forte crescita tra i soggetti istituzionali interessati all'utilizzo dell'equity crowdfunding per ampliare i mercati di riferimento. Grazie alle modifiche legali e regolamentari che autorizzanoanche mediante le piattaforme italiane, anche la più grande borsa europea in termini di capitalizzazione aggregata di mercato è pronta per aprirsi al mondo crowd e inserirlo strutturalmente nella filiera del mercato dei capitali.