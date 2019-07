Huawei sviluppa in segreto rete wireless per la Corea del Nord

(Teleborsa) -sarebbe pronta a schiantarsi, minandone i già traballanti rapporti con il Governo di Donald Trump. Dal lontano 2016 il Dipartimento del commercio americano avrebbe messo sotto la sua lente di ingrandimento il colosso cinese per scorgere il suo presunto rapporto con la Corea del Nord, senza riuscire a trovare prove concrete.Ad oggi, seppur ancora non ufficialmente, ad aggiungere un altro tassello in quella direzione ci pensa, in via esclusiva, la penna del. Il giornale americano sarebbe entrato infatti in possesso di alcuni documenti relativi alla questione e avrebbecolpito dalle sanzioni internazionali per il suo programma nucleare e le violazioni dei diritti umani.Se veritiera, la situazione porterebbe quindi alla conseguente violazione delle leggi statunitensi sulla fornitura tecnologica a quest'ultimo., senza fornire ulteriori dettagli, incluso se avesse o meno progetti in opera nel Paese in passato.