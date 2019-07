Saipem, nuovi contratti in Romania e Abu Dhabi per oltre 160 milioni di dollari

Saipem

(Teleborsa) -si è aggiudicata nuovi contratti nelin Romania e Abu Dhabi per un valore complessivo di oltre 160 milioni di dollari.Il contratto prevede la. L’inizio dei lavori è previsto per il quarto trimestre 2019., un'unità di perforazione in grado di operare nell’area, essendo in grado di raggiungerla agevolmente grazie alla predisposizione dell’abbassamento della torre per consentire l’attraversamento del Bosforo.Saipem si è aggiudicata, inoltre, un, negli Emirati Arabi Uniti. I lavori prevedono, in continuità con le operazioni attualmente in corso. Il contratto avrà una durata di 4 anni.