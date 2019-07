Acqua, arriva il decreto per il potenziamento delle infrastrutture idriche

(Teleborsa) - Arriva il decreto per regolare gli, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 luglio, che rende pienamente operativo ilper potenziare il servizio idrico. Questo provvedimento è determinante per la realizzazione delle opere necessarie ache interessano molti territori nazionali.(Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente)non solo ledel servizio idrico integrato, ma anche i lavori riguardanti le. Sono contemplati anche gli. La garanzia dello Stato è prevista anche per leche rispondono ai criteri previsti dal decreto, quindi anche quelle, ma necessarie all'adeguamento delle infrastrutture idriche ai parametri di qualità di ARERA.Sarà infatti la stessa autorità a definire leal fondo e, insieme ainel processo (ovvero i Ministeri dell’Economia e finanze, Infrastrutture e Trasporti, Ambiente e Sviluppo economico), ada ammettere al beneficio del credito.