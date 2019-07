Fiumicino e Ciampino ottengono certificazione "OK Codacons" per qualità servizio parcheggi

(Teleborsa) -degli Aeroporti digestiti da. Codacons, associazione che tutela i diritti dei consumatori, ha annunciato infatti di aver assegnato il, che premia la qualità del servizio reso e incentiva la società ad apportare nel tempo miglioramenti a favore dell'utenza.Il certificato viene rilasciato a seguito di un, eseguito attraverso verifiche in loco di ispettori, interviste con i passeggeri e analisi puntuali delle singole dichiarazioni dei clienti, che nel caso in specie hanno rilevato la: dalle tariffe chiare e trasparenti all'assistenza H24, dalla pulizia e illuminazione dei parcheggi ai nuovi servizi offerti."Siamo soddisfatti di aver ricevuto questo riconoscimento da parte del Codacons che certifica l'impegno di AdR Mobility nell'offrire ai propri clienti un'esperienza di qualità", commenta AdR, che ricorda di aver anche conquistato nel 2016 la(oro) da parte dellaIl miglioramento della qualità del servizio è il filo conduttore della politica di AdR, che di recente ha lanciato nuovi servizi, come il, operativo da marzo 2019. Il portale è pensato percon la massima facilità e trasparenza, facilitando e velocizzando gli accessi successivi.Tra i: la prenotazione neidegli aeroporti di Fiumicino e Ciampino ae disponibili solo online; ilk, per accedere con rapidità ai controlli di sicurezza della persona e del bagaglio a mano; l’accesso ad alcunepresenti in aeroporto, per un maggior comfort in attesa della partenza del proprio volo. A breve sarà poi disponibile anche l’acquisto del servizio che consente dicon una pellicola protettiva per garantirne una maggiore sicurezza e cura e l’acquisto di un ingresso incompletamente attrezzate e dotate di ogni comfort e tecnologia presso il terminal di Aviazione Generale dello scalo di Ciampino. Mentre è già disponibile l’acquisto delo quello che consente diin tranquillità e comodità.