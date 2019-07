Francoforte: scambi in positivo per Infineon

compagnia hi-tech tedesca

DAX30

Infineon

indice della Borsa di Francoforte

produttore di chip

(Teleborsa) - Seduta positiva per la, che avanza bene dell'1,84%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,43%, rispetto a -0,12% dell').Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 17,51 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 17,3. L'equilibrata forza rialzista delè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 17,72.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)