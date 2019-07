Wall Street in stand-by

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 27.171,9 punti, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 2.985,03 punti. In rialzo il(+0,9%), come l'S&P 100 (0,4%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,22%) e(+0,44%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,53%.Al top tra i(+2,29%),(+2,15%),(+1,32%) e(+1,19%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,94%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,28%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,09%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,06%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,11%),(+5,43%),(+4,40%) e(+3,93%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,40%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,42%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,40%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,21%.