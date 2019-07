Findus, pubblicate le iniziative di welfare

(Teleborsa) -, azienda leader nel settore dei surgelati, ha annunciato la sua politica di welfare aziendale, che punta sul miglioramento della qualità del lavoro e alla soddisfazione dei dipendenti partendo dall'ascolto delle esigenze di ognuno. 100 ore d'incontri per i confronti, unper migliorare avanzamenti di carriera per le donne,con un programma di mentoring per agevolare l'incontro generazionale: sono solo alcuni dei punti delstudiate con i dipendenti.La sede Findus di Roma ha ampliato la sua sede produttiva, ed oggi il lavoro flessibile è una realtà consolidata per i circa. Un passo in avanti, riguardante l'idea del lavoro in Italia, nella sede di Roma vengono gestite le attività di, un trend in crescita in controtendenza con il resto dell'Italia dopve solo una su due è occupata e sono confermate differenze di genere con 6,4% di scarto in termini occupazionali.Importante in azienda, la figura del, che si occupa sopratutto di differenze di genere, con le donne che tendono però, sempre ad arrivare con più difficoltà a posizioni al vertice. I giovani, per la Findus, sono una, con un'età media di, l'azienda tende ad accogliere i giovani talenti e a farli crescere con percorsi di. Per agevolare l'inserimento è stato attivato il programma diper i neoassunti che aiuterà a favorire lo scambio generazionale.Inoltre sono stati introdotti alcuni benefit, come lache sostituisce la mensa aziendale, per rispondere ad. Nello stabilimento di Cisterna di Latina, invece, dove molti dipendenti sono genitori, sono stati avviati programmi che coinvolgono anche, oltre a diverse iniziative dedicate alla salute e alla prevenzione come il, dedicato al tema della prevezione del tumore al seno, e i, con un menù "healty" ispirato ad un colore del benessere del giorno.