Iberdrola, nel 2019 raggiunto il record di 3 miliardi di investimenti (+23%)

(Teleborsa) -. Questi i risultati record raggiunti dal gruppo multinazionale leader nel settore energetico,nella prima metà del 2019. Numeri che portano gliNel dettaglio i– la cifra più alta raggiunta dal Gruppo nell'arco di un semestre – si dividono in un"Questa crescita a doppia cifra evidenzia il successo del nostro modello di business basato sull'energia pulita, su regulated assets con rendimenti stabili e prevedibili e su una ben equilibrata diversificazione geografica. Stiamo procedendo all'attuazione della nostra prospettiva strategica più velocemente del previsto e questo ci permette di annunciare una revisione al rialzo delle nostre stime di utile netto per quest'anno di oltre il 10%" ha affermatoLa crescita degli investimenti da parte di Iberdrola – fa sapere, in una nota, la Società – costituisce, in parte, una risposta alle opportunità di business offerte dalla transizione alla low carbon economy.Pioniera nello sviluppo di reti intelligenti e con una capacità di accumulo fino a 4 GW di energia eccedente, Iberdrola produce e fornisce energia elettrica a circa 100 milioni di persone nei paesi in cui opera.