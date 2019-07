Positivo il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,65%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 3.005,47 punti. Guadagni frazionali per il(+0,63%), come l'S&P 100 (0,6%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,99%),(+1,24%) e(+1,14%). Il settore, con il suo -0,61%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+6,07%),(+2,55%),(+2,15%) e(+1,82%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,48%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,25%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra idel Nasdaq 100,(+9,95%),(+5,71%),(+4,90%) e(+4,30%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,92%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,41%.scende dell'1,92%.Calo deciso per, che segna un -1,38%.