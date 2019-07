Andamento positivo per l'indice dei beni personali italiano (+1,19%), slancio per Moncler

settore beni personali a Milano

comparto beni personali e casalinghi europeo

comparto degli articoli casalinghi in Italia

indice EURO STOXX Personal & Household Goods

listino principale

Moncler

listino milanese

Brunello Cucinelli

Tod's

small-cap

Titanmet

Bialetti Industrie

Emak

(Teleborsa) - Ilsi muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dalIlha aperto a 84.806,4, e si è poi portato a quota 83.149, in aumento dell'1,19% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in territorio positivo a 1.052, dopo aver avviato la seduta a 1.046.Nel, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,26%.Tra le medie imprese quotate sul, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,14% sui valori precedenti.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,81%.Tra ledi Milano, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,52% sui valori precedenti.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,37%.In luce, con un ampio progresso dell'1,35%.