Wall Street chiude a due velocità

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

finanziario

telecomunicazioni

informatica

beni di consumo per l'ufficio

Intel

Visa

Goldman Sachs

3M

Caterpillar

Boeing

United Health

Coca Cola

Texas Instruments

Nxp Semiconductors N V

Microchip Technology

Paccar

Check Point Software Technologies

Hunt(J.B.)Transport Serv

Fiserv

Ctrip.Com International Spon Each Rep

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,29%, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 3.019,56 punti. In denaro il(+0,7%), come l'S&P 100 (0,5%).(+0,92%),(+0,88%) e(+0,86%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore, con il suo -0,64%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+2,26%),(+1,34%),(+1,18%) e(+1,04%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,50%.Affonda, con un ribasso del 3,15%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,54%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,20%.Tra i(+7,44%),(+4,52%),(+4,47%) e(+4,20%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,13%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,38%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,19%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,18%.