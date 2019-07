Analisi Tecnica: Future E-mini Nasdaq 100 del 26/07/2019

(Teleborsa) - Chiusura del 26 luglio

Seduta moderatamente positiva per il derivato sui titoli Tech americani, che ha chiuso in rialzo a 7.981,75.

Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte del future sull'E-mini Nasdaq 100 restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 8.038,25. Il supporto più immediato è stimato a 7.925. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 7.868,25, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)