L'indice delle società High Tech italiane si muove in territorio positivo (+1,45%), si concentrano gli acquisti su Piteco

(Teleborsa) - Ilcontinua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'Ilha aperto a 65.629,8 in guadagno dell'1,45%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono positivo a 558, dopo aver avviato la seduta a 556.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,81%.Tra le azioni del, scambia in profit, che lievita dell'1,16%.Tra ledi Piazza Affari, brilla, che passa di mano con un aumento del 4,25%.In luce, con un ampio progresso dell'1,65%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,80%.