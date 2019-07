Prevalgono le vendite a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,47%; sulla stessa linea lo, che chiude a 3.003,67 punti. Variazioni negative per il(-1,01%), come l'S&P 100 (-0,5%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,16%),(-0,79%) e(-0,78%).Al top tra i(+2,13%),(+1,59%),(+1,35%) e(+1,08%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,64%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,44%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,26%.scende dell'1,07%.Al top tra i, si posizionano(+2,68%),(+2,48%),(+2,33%) e(+1,56%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -26,99%.Crolla, con una flessione del 13,61%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento dell'8,44%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,61%.