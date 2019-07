Brembo, ricavi primi sei mesi a 1,32 miliardi

Brembo

(Teleborsa) - Il primo semestre 2019 disi chiude conconsolidati che ammontano a 1,32 miliardi di euro, in calo dell’1,2% rispetto ai primi sei mesi del 2018. A perimetro costante, il fatturato è in flessione dello 0,7%.Il Ebitda ) ammonta 270,6 milioni (20,4% dei ricavi), in incremento del 4,1% rispetto allo stesso periodo del 2018. Al netto dell’effetto del principio contabile IFRS 16, il margine operativo lordo sarebbe pari a 259,7 milioni (19,6% dei ricavi). Il(Ebit) è pari a 174,5 milioni (13,2% dei ricavi), in calo del 6,3% rispetto al primo semestre 2018. Al netto dell’effetto del già citato principio contabile IFRS 16, il margine operativo netto sarebbe pari a € 173,2 milioni (13,1% dei ricavi).Ilè pari a 167,9 milioni (12,7% dei ricavi) e si confronta con 180,6 milioni del primo semestre di un anno fa.Dopo aver dedotto la voce “Risultato derivante da attività operative cessate” per 6,8 milioni (relativa al risultato di Brembo Argentina S.A. come descritto sopra), il semestre chiude con undi 123,4 milioni, in calo dell’11,9%, rispetto a 140,1 milioni dell’analogo periodo dell’anno precedente.L’al 30 giugno 2019 si attesta a 434,5 milioni; a parità di principi contabili applicati sarebbero 251,7 milioni, in calo di 11,4 milioni rispetto al 30 giugno 2018.. Brembo "in un contesto di importanti contrazioni dei volumi su tutti i mercati automotive in cui il Gruppo opera,rispetto all'anno precedente, mantenendo tuttavia una redditività in linea con il 2018".