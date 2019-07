doValue sigla due nuovi accordi per gestione portafoglio crediti in sofferenza

doValue

(Teleborsa) -ha raggiuntoper la gestione dinel mercato italiano per un ammontare complessivo di circaIl primo mandato, con(Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea) prevede la gestione di un portafoglio didel valore di circadi euro (in termini di gross book value). Il portafoglio, che sarà oggetto di un’operazione di, è caratterizzato da un’elevata percentuale dioriginate da una pluralità di BCC e altre Banche del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Per i crediti oggetto dell’accordo, Iccrea Banca si riserva di valutare l’avvio dell’iter per il rilascio, da parte dello Stato Italiano, della garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze ().doValue sta inoltre assistendodella cartolarizzazione nell’ambito di un programma di arricchimento qualitativo dei dati (), volto ad implementare il loan data tape necessario per la costruzione del Business Plan dell’operazione, elemento essenziale per il rilascio del rating da parte delle agenzie.Il secondo accordo, con un, nuovo cliente di doValue, prevede la gestione di unper circadi euro, in precedenza affidato ad un altro special servicer. Con quest’operazione doValue diversifica ulteriormente la propria base clienti e si conferma come uno dei principali player nel mercato secondario del servicing.Questi accordi, il cui perfezionamento è previsto entro la fine del 2019, sono in linea con gli obiettivi del Business Plan 2018-2020 sia per l’ammontare che per i termini economici e confermano doValue tra i principali servicer di crediti e asset immobiliari in Europa meridionale.