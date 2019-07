Limita le perdite Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) -che soffree le speculazioni sull'ipotetico risultato delleNel frattempo altro market mover che mette in stand-by le contrattazioni è il responso dellaatteso domani sera alla conclusione della due giorni.Si muove sotto la parità il, che scende a 27.117,8 punti, con uno scarto percentuale dello 0,38%; sulla stessa linea, si muove al ribasso lo, che perde lo 0,42%, scambiando a 3.008,35 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,46%, come l'S&P 100 (-0,4%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,75%),(-0,57%) e(-0,53%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,35%) e(+1,91%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,56%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,56%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,28%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,05%.(+5,00%),(+2,21%),(+1,71%) e(+1,08%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,62%.scende del 2,00%.Calo deciso per, che segna un -1,94%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,88%.