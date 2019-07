Si è mossa in territorio negativo Milano, insieme agli altri Eurolistini

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

principale indice della Borsa di Milano

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

alimentare

automotive

telecomunicazioni

servizi finanziari

Campari

Fineco

Fiat Chrysler

Buzzi Unicem

BPER

De' Longhi

Biesse

Banca MPS

Brembo

doValue

Datalogic

(Teleborsa) -, che chiude gli scambi in calo, in accordo con gli altri mercati europei, che accusano perdite consistenti. A Wall Street, loprosegue le contrattazioni in timido calo.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,115. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.427,9 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,60%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +199 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,59%.sensibili perdite per, in calo del 2,18%, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,52%, e in apnea, che arretra dell'1,61%.Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con ilche lascia sul terreno l'1,99%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata giovedì scorso, di quattro ribassi consecutivi; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che si ferma a 23.194 punti, ritracciando dell'1,93%. In netto peggioramento il(-1,64%), come il FTSE Italia Star (-1,1%).Alla chiusura di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,56 miliardi di euro, con un incremento del 69,40%, rispetto ai precedenti 1,51 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,54 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,77 miliardi, mentre i contratti si sono attestati a 304.171, rispetto ai precedenti 187.433.Su 217 titoli trattati in Borsa di Milano, 164 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 42. Invariate le rimanenti 11 azioni.In luce sul listino milanese il comparto, con un +0,60% sul precedente.Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-3,11%),(-2,93%) e(-2,74%).tra i titoli del FTSE MIB a mostrare un buon guadagno,ottiene un +0,65%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,76%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,32%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,06%.Affonda, con un ribasso del 3,91%.del FTSE MidCap,(+6,17%) e(+1,34%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,46%.Crolla, con una flessione del 4,36%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,33%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,31%.Tra i dati, i mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio della Germania (il precedente era -0,6%), previsto domani dopo le 08:00 che, in base alle analisi degli esperti del settore, è. La produzione industriale misura la variazione, al netto dell'inflazione, della produzione manufatturiera, delle miniere e dei servizi. Valori superiori alle previsioni vanno interpretati come positivi dal punto di vista monetario.Si attende dalla Spagna la, prevista domani alle 09:00 che, secondo gli analisti, sarà di 0,6%. Il PIL, Prodotto Interno Lordo, indica il valore dei beni e dei servizi prodotti in un anno dall'economia di un paese. E' un importante indicatore dello stato dell'economia.Alle 09:55 di domani verrà distribuito il dato sul Tasso di Disoccupazione(5% nelle stime degli esperti). Il Tasso di Disoccupazione misura la percentuale dei disoccupati, sulla forza lavoro totale, che nel mese precedente hanno cercato attivamente un'occupazione.