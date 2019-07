Borse caute. Piazza Affari corre sola

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Gli investitori si muovono con prudenza in attesa delleL'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%. Poco mosso l'(+0,04%). Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,62%.Si riduce di poco lo, che si porta a +197 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,56%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,30%. Discesa modesta per, che cede lo 0,66%. Poco mosso, che mostra un +0,08%., con ilche sta mettendo a segno un +0,47%.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+2,81%),(+2,30%) e(+2,22%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,27%),(-0,64%) e(-0,59%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,97%),(+4,92%),(+2,80%) e(+2,67%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,75%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,33%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,26%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,97%.del FTSE MidCap,(+7,65%),(+4,41%),(+3,71%) e(+3,43%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,76%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,31%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,76%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,62%.