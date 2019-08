ANAS, accordo per la prosecuzione dei lavori

(Teleborsa) - Raggiunto l'fra, parte del Gruppo FS Italiane, ednelche le vedeva contrapposte per i lavori nei cantieri, in Sicilia. Un'opera infrastrutturale importantissima per la viabilità della Regione, che ora può finalmente trovare uno slocco.Ilrisolverà il contenzioso con il contraente generale, grazie anche al forte impegno delL'accordo consentirà lasui cantieri del secondo lotto della statale 640, facente parte dell’itinerario "" che del cantiere per l’adeguamento del tratto, lungo l’itinerario Palermo Agrigento.