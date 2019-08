Il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia in rialzo (+1,16%), seduta effervescente per Fiera Milano

comparto beni industriali a Milano

indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica

FTSE Italia Industrial Goods & Services

Indice EURO STOXX Industrial Goods & Services

FTSE MIB

Prysmian

CNH Industrial

Nexi

mid-cap

Biesse

Enav

Zignago Vetro

small-cap

Fiera Milano

Gefran

Sabaf

(Teleborsa) - Andamento positivo per il, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'Ilha aperto a 34.593,9, con una performance positiva dell'1,16%. l'si è mosso all'insegna della cautela chiudendo a 870, dopo aver avviato la seduta a 867.Tra i titoli del, effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 3,54%.Seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,92%.Risultato positivo per, che lievita dell'1,67%.Tra leitaliane, protagonista, tra i titoli , che chiude la seduta con un rialzo del 2,30%.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,92%.Controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,78%.Tra ledi Milano, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,67%.Prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,03% sui valori precedenti.Giornata fiacca per, che chiude gli scambi con un trascurabile 0%.