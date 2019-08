L'indice dei titoli bancari in Italia è in territorio positivo (+1,44%), seduta effervescente per Banca MPS

comparto bancario a Piazza Affari

(Teleborsa) - Scambi al rialzo per il, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 7.834,6, in crescita di 112,9 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono cautamente positivo a quota 87, dopo aver avviato la seduta a 86.Tra ledi Piazza Affari dell'indice bancario, brilla, che passa di mano con un aumento del 2,25%.In luce, con un ampio progresso dell'1,07%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,05%.Tra le azioni del, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,49%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,85%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,60%.Tra ledi Piazza Affari, scambia in profit, che lievita dell'1,27%.