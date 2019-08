Shedir Pharma, Wellfru ottiene il brevetto europeo

Shedir Pharma

(Teleborsa) -, società attiva nel settore dell'healthcare (nutraceutica e farmaceutica), ha annunciato l'ottenimento di undall'European Patent Office.Il Wellflu si colloca nelvantando funzionalità specifiche, in soggetti adulti e in soggetti in età pediatrica.Il raggiungimento di questo traguardo regala ancoraa esso associato, che premia lo sforzo del Gruppo nell'ambito delladi prodotti innovativi in ambito respiratorio. Con questo,del Gruppo.