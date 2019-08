Borse europee in rosso assieme a Milano

S&P-500

(Teleborsa) -, che chiude gli scambi in calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Wall Street, intanto, prosegue gli scambi in rosso, con loche arretra dell'1,15%.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,26%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.445 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,59%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +202 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,53%.sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,11%, in caduta libera, che affonda del 2,34%, e pesante, che segna una discesa di ben -3,57 punti percentuali.A Milano, forte calo del(-2,41%), che ha toccato 21.047 punti; sulla stessa linea, ilè crollato del 2,27%, scendendo fino a 22.963 punti. In ribasso il(-1,33%), come il FTSE Italia Star (-1,9%).A Piazza Affari risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,94 miliardi di euro, con un incremento di ben 880 milioni di euro, pari al 42,68% rispetto ai precedenti 2,06 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,6 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,72 miliardi di azioni.Su 220 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 160 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 44 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 16 azioni del listino milanese.Forte nervosismo e perdite generalizzate a Milano su tutti i settori, senza esclusione alcuna.Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-6,78%),(-3,91%) e(-3,10%).di Milano a ottenere un buon risultato, che segna un aumento dell'1,45%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,90%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 6,76%.Seduta drammatica per, che crolla del 6,67%.Sensibili perdite per, in calo del 4,35%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,02%),(+0,99%),(+0,83%) e(+0,61%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -10,27%.In apnea, che arretra del 5,97%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,22%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,04%.Tra lepiù importanti, in Unione Europea sarà annunciatoalle 10:00 di lunedì, per il quale gli addetti ai lavori prevedono un valore di 51,5 punti. Il Purchasing Managers Index (PMI) composito misura la crescita dell'attività economica nella Zona Euro.In USA sarà annunciatoalle 15:45 di lunedì.Si attende dagli Stati Uniti la, prevista lunedì alle 15:45. Il Purchasing Managers Index (PMI) servizi è l'Indice che misura l'andamento e il livello di diffusione dell’industria dei servizi.