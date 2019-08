Il settore automotive dell'Italia si muove verso il basso (-2,83%), scambi al ribasso per Pirelli

comparto italiano auto e ricambi

indice europeo del settore auto e ricambi

FTSE Italia Automobiles & Parts

indice EURO STOXX Automobiles & Parts

grande capitalizzazione

Pirelli

Fiat Chrysler

Ferrari

Ftse MidCap

Brembo

CIR

Ftse SmallCap

Pininfarina

Immsi

Landi Renzo

(Teleborsa) - Andamento depresso per il. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'Ilha aperto la giornata a quota 209.962,1 perdendo -6.105,9 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 444, dopo un avvio di sessione a 459.Tra le azioni italiane adell'indice automotive, a picco, che presenta un pessimo -5,38%.Crolla, con una flessione del 4,09%.scende dell'1,64%.Tra le azioni del, affonda sul mercato, che soffre con un calo del 2,31%.Calo deciso per, che segna un -1,83%.Tra le azioni del, pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,01%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,90%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.