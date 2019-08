Piquadro fa il pieno di vendite nel 2° trimestre

Piquadro

(Teleborsa) - I primi tre mesi dell'esercizio chiuso al 30 Giugno 2019 si chiudono con risultati positivi per tutti e tre i marchi del Gruppo. Ilchiuso a 24,3 milioni di Euro. L’aumento dei ricavi è stato determinato principalmente dal consolidamento integrale dei tre mesi delle vendite della(contro un mese relativo al trimestre chiuso al 30 giugno 2018) ma anche dall’incremento del 10,6% delle vendite a marchioe del 3,2% delle vendite a marchio Piquadro.I ricavi di vendita nei primi tre mesi dell’esercizio nel canale DOS a parità di perimetro, e quindi depurati delle vendite dei negozi non presenti nell'esercizio precedente, hanno registrato un incremento pari a circa l’1,7% (a parità di giorni di apertura e a cambi costanti il dato di Same Store Sales Growth - SSSG - ha registrato un incremento pari a circa il 1,7%).. Tale incremento è stato determinato dalla crescita dei brand Piquadro e The Bridge oltre che dall'introduzione di Lancel nel perimetro di consolidamento del Gruppo Piquadro da giugno 2018.Nel mercato europeo il Gruppo ha registrato un fatturato di 16,6 milioni di Euro, pari al 49,7% delle vendite consolidate (35,8% delle vendite consolidate al 30 giugno 2018), in aumento del 90,5% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2018/2019. Tale incremento è stato principalmente determinato dall'introduzione, da giugno 2018, della Maison Lancel nel perimetro di consolidamento del Gruppo Piquadro, (contributo alla crescita nel mercato europeo pari a circa l’87,6%), ma anche dall'incremento delle vendite del brand Piquadro, in particolare in Germania.Nell’area geografica extra europea (denominata “Resto del mondo”) il Gruppo ha registrato un fatturato di 0,9 milioni di Euro, pari al 2,7% delle vendite consolidate (2,9% delle vendite consolidate al 30 giugno 2018) con un incremento del 27,1% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2018/2019 principalmente per l’introduzione della Maison Lancel, a partire dal mese di giugno 2018, nel perimetro di consolidamento del Gruppo Piquadro.(in decremento di circa 12,3 milioni di Euro rispetto alla posizione finanziaria netta positiva e pari a 29,9 milioni di Euro registrata al 30 giugno 2018).