Dazi, risposta UE a Confagricoltura sulla Cina

(Teleborsa) - Dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi da parte di, che avevano messo in evidenza i contraccolpi che una guerra commerciale fra UE e USA avrebbe sulla filiera agroalimentare italiana , arriva la risposta della UE. La Commissaria UE al Commercio,, ha inviato una lettera al Presidente"La Commissione è determinata a trovare una, in modo da finire tutte le dispute edaggiuntive sulle esportazioni agroalimentari della UE" si legge all'interno della lettera, che continua "siamo consapevoli dei rischi, riconoscendo anche l'importante contributo che gli agricoltori di Confagricoltura danno all'Economia Europea, come la creazione di posti di lavoro".Pronta la risposta del Presidente, che ha dichiarato: "Anche se ringraziamoe la commissariaper il loro impegno, restano intatte le nostre preoccupazioni. L'Italia, anche in modo ingiustificato, sarebbe il, dopo la Francia. Dalle audizioni - continua Giansanti - è emerso un, che ci fanno proseguire le nostre iniziative a". "Con oltre- conclude Giansanti - gli USA sono il terzo mercato di sbocco, dopo Francia e Germania”.