L'indice del settore costruzioni italiano viaggia molto alto (+1,88%), corre Buzzi Unicem

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che non si discosta molto dal buon andamento dele che guadagna l'1,88%, dopo la chiusura di ieri a quota 29.388,9.L'intanto guadagna l'1,03%, dopo un inizio di seduta a quota 426.Tra le azioni più importanti dell'indice costruzioni di Milano, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 2,83% sui valori precedenti.Tra le azioni del, scambia in profit, che lievita dell'1,57%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,51%.