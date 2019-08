L'indice delle aziende sanitarie brillante (+1,85%)

comparto sanitario italiano

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

grande capitalizzazione

Amplifon

Recordati

Diasorin

Ftse SmallCap

Pierrel

Garofalo Health Care

(Teleborsa) - Exploit del, preannunciato da un andamento tutto in salita delIlha aperto a quota 191.531, balzando dell'1,85% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', avanza di 15 punti, dopo un avvio a quota 744.Tra le azioni italiane adell'indice sanitario, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,86%.In luce, con un ampio progresso dell'1,82%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,14%.Tra le azioni del, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,15% sui valori precedenti.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,82%.