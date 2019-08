Segno meno per il comparto bancario a Piazza Affari (-1,10%), perde poco Fineco

indice dei titoli bancari in Italia

indice bancario europeo

settore bancario italiano

indice EURO STOXX Banks

Fineco

(Teleborsa) - Calo per l'che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell'Ilscivola a quota 7.595,5 di 84,19 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per l'che si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 82, dopo che in principio era 82.Tra le azioni più importanti del comparto bancario di Milano, giornata fiacca per, che tratta in ribasso dello 0,83%.