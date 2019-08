Coldiretti: milioni di danni per il maltempo

(Teleborsa) -, con, in quest'inizio agosto.È l'allarme lanciato dache sottolinea ladove la nuova forte ondata di maltempo "con trombe d’aria, grandine e bombe d’acqua fra Cremona, Brescia e Bergamo che hanno scoperchiato stalle e magazzini, rovesciato mezzi per il foraggio, spianato campi di mais, devastato serre, sradicato alberi e allagato stalle e cortili".che hanno colpito la Sicilia nelle province di Trapani, Siracusa, Palermo, Messina ed Enna ma anche la Sardegna dove serviranno almeno 20 anni per far ricrescere le sugherete bruciate nel nuorese e tornare ad estrarre il pregiato sughero".In particolare, sui roghi influisce sicuramente il, ma anche l'azione deie idai quali, sottolinea la Protezione Civile, dipende la maggior parte degli incendi boschivi.", oltre a "essere impedite anche tutte le attività umane tradizionali del bosco come la raccolta della legna, dei tartufi e dei piccoli frutti, ma anche quelle di natura hobbistica come i funghi che coinvolgono decine di migliaia di appassionati"Per Coldiretti si tratta di "unsul valore inestimabile di un patrimonio determinate per la biodiversità e per la stabilità idrogeologica del territorio".