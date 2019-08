Il comparto chimico italiano in tono rialzista (+1,45%)

indice del settore chimico

settore Chimico europeo

FTSE Italia Chemicals

indice EURO STOXX Chemicals

listino milanese

SOL

Ftse SmallCap

Isagro

Aquafil

(Teleborsa) - Buona seduta per l', che segue l'andamento tonico evidenziato dalIlha aperto a 16.488,5, in rialzo di 237,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'avanza a quota 1.048, dopo aver avviato la seduta a 1.021.Tra le medie imprese quotate sul, nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,83%.Tra le azioni del, controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,82%.Modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,54%.