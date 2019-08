Le partecipazioni rilevanti di Cassa Depositi e Prestiti

Italgas

(Teleborsa) - La Consob comunica che Cassa Depositi e Prestiti, dall'1 agosto 2019, ha in portafoglio una quota del 39,545% inmentre, in, possiede il 31,038%, detenute entrambe a titolo di indiretta proprietà.La comunicazione è stata resa da CDP a seguito della riqualificazione del rapporto partecipativo tra la stessa e Snam.Il dichiarante ha precisato che l'incremento del numero di azioni e della percentuale di partecipazione in Italgas non è frutto di nuove acquisizioni, ma discende unicamente dall'avvenuta riqualificazione del rapporto partecipativo di Cassa Depositi e Prestiti in Snam.