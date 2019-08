Brillante il listino americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,43%; sulla stessa linea, chiude in corsa lo, che termina gli scambi a 2.938,09 punti. Effervescente il(+2,29%), come l'S&P 100 (1,9%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+2,89%),(+2,39%) e(+2,22%).Tra i(+3,51%),(+2,70%),(+2,67%) e(+2,61%).Altra i, si posizionano(+16,20%),(+12,30%),(+12,15%) e(+10,26%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,58%.In apnea, che arretra del 5,16%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,87%.Tentenna, che cede lo 0,87%.