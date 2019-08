In flessione il comparto media dell'Italia (-0,75%)

indice media italiano

indice del settore Media europeo

settore Entertainment & Media

indice EURO STOXX Media

listino milanese

RCS

Cairo Communication

Mondadori

Ftse SmallCap

Class Editori

(Teleborsa) - Giornata in scivolata per l', che si muove peggio dell'andamento sulla parità dell'Ilha aperto a quota 10.095,5, in diminuzione dello 0,75% rispetto alla chiusura precedente. Sui livelli della vigilia invece l'che viaggia a quota 224.Tra le medie imprese quotate sul, pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,66%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,94%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,99%.Tra le azioni del, si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,79% sui valori precedenti.