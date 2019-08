Cina, boom di investimenti stranieri nonostante crisi e dazi

(Teleborsa) - A dispetto della guerra commerciale e delle tensioni interne con la Provincia di Hong Kong , anche se la crescita della più grande economia asiatica non è più brillante come un tempo.Gli investimenti esteri in Cina sono, riportando solo nel mese di luglio un incremento dell'8,7% a 54,3 miliardi di yuan. Considerando la svalutazione della valuta cinese, il dato in dollari limita l'aumento al 3,6% a 78,8 miliardi USD. Lo ha annunciato oggi ilcinese.I primi sette mesi del 2019 hanno visto arrivare oltrin Cina, soprattutto dallae dallache sono le nazioni più attive.Glia coprono una larga fetta del totale (29,3%) e sononei primi sette mesi.