CNEL, pubblicato regolamento di autoriforma in Gazzetta Ufficiale

(Teleborsa) - Un nuovoè stato pubblicato in. Il focus è suglirgani, funzioni e procedure, suddiviso in 3 Titoli: il primo riguarda gli, il, lenonché ile il rapporto con il CESE, il Comitato Economico e Sociale Europeo; il secondo è dedicato alleche vanno dall'attuazione del programma alla formazione dei documenti, dalla designazione da parte del CNEL di, agli accertamenti richiesti in seguito all'accesso all'Archivio Nazionale dei contratti di lavoro; il terzo è dedicato all'Inoltre, in allegato al nuovo regolamento sono presenti ile i "Principi generali per lo svolgimento delle consultazioni pubbliche presso il CNEL".Il Segretario Generaleha dichiarato: "La pubblicazione del regolamento segna, che è tornato ad esercitare a pieni il proprio ruolo costituzionale". "Questo documento - conclude - è ile proietta la rappresentanza sociale verso uncon l'obiettivo di rilanciare lo strumento del dibattito pubblico".