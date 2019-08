Il comparto immobiliare italiano si muove in territorio negativo (-1,66%)

indice delle società immobiliari in Italia

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

FTSE Italia Real Estate REITs

indice azionario che rappresenta 11 paesi dell'Area Euro

listino milanese

IGD

Ftse SmallCap

Coima Res

Risanamento

Brioschi

(Teleborsa) - Scivola l', dopo l'andamento in frazionale ribasso dell'Ilmarcia a quota 11.576,5 con un peggioramento di 191,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Meno Debole l', che scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 360 dopo un avvio a 361.Tra le medie imprese quotate sul, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,48% sui valori precedenti.Tra le azioni del, in forte ribasso, che mostra un disastroso -2,48%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,41%.Calo deciso per, che segna un -1,57%.