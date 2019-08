Seduta molto negativa per il settore beni personali a Milano (-2,12%)

indice dei beni personali italiano

(Teleborsa) - Rosso per l'che supera l'andamento in discesa delIlha aperto la giornata a quota 74.979,2 con una perdita di 1.592,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 980, dopo una partenza a 986.Tra ledi Piazza Affari del comparto beni per la casa, a picco, che presenta un pessimo -2,79%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,29%.Tra le medie imprese quotate sul, composto ribasso per, in flessione dell'1,86% sui valori precedenti.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,59%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,56%.Tra ledi Milano, affonda sul mercato, che soffre con un calo del 3,64%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,61%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,98%.