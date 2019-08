Giornata tonica per il comparto media dell'Italia (+1,06%), notevole balzo in avanti per il Sole 24 Ore

indice media italiano

(Teleborsa) - L'si muove all'insegna degli acquisti a dispetto dell'intonazione debole mostrata dall'Ilha aperto a 10.043,2, in aumento di 106,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua a viaggiare sotto la parità a 224, dopo aver avviato la seduta 225.Tra le medie imprese quotate sul, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,06%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,18%.Tra i titoli adel comparto media, prepotente rialzo per il, che mostra una salita bruciante del 5,84% sui valori precedenti.In evidenza, che mostra un forte incremento del 3,71%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,15%.