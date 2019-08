Giornata drammatica a Wall Street

S&P-500

Nasdaq 100

energia

finanziario

materiali

Goldman Sachs

JP Morgan

Exxon Mobil

Cisco Systems

Mylan

Tesla Motors

Activision Blizzard

Ulta Beauty

(Teleborsa) - Pioggia di vendite sul listino USA, che termina con una pesante flessione del 3,05%; sulla stessa linea, loha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 2.840,6 punti. In forte calo il(-3,08%), come l'S&P 100 (-2,9%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nel listino, i settori(-4,12%),(-3,56%) e(-3,26%) sono stati tra i più venduti.In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.Le peggiori performance si sono registrate su, che ha chiuso a -4,21%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,16%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,99%.Affonda, con un ribasso del 3,91%.per tutti i titoli del Nasdaq 100, che si sono mossi in territorio negativo.I più forti ribassi si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -8,52%.Crolla, con una flessione del 6,54%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,94%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,92%.