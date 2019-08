Exploit del settore utility italiano (+2,68%), seduta effervescente per Falck Renewables

comparto utility in Italia

indice Utilities dell'Area Euro

indice EURO STOXX Utilities

grande capitalizzazione

Enel

Terna

Hera

Ftse MidCap

Falck Renewables

Ascopiave

IREN

Ternienergia

(Teleborsa) - Si muove a passi da gigante ilche fa anche meglio dell', con un guadagno di 875,9 punti dopo che ieri ha archiviato la giornata a quota 32.639.L'intanto guadagna 5 punti dopo un incipit a quota 321.Tra le azioni italiane adell'indice utility, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 3,25%.Su di giri(+2,22%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,02%.Tra le azioni del, brilla, che passa di mano con un aumento del 3,60%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,53%.Buona performance per, che cresce dell'1,16%.Tra ledi Piazza Affari, avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,37%.