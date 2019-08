Germania, Scholz: "Paese in grado di affrontare la crisi con misure da 50miliardi"

(Teleborsa) - La Germania ha la forza fiscale per contrastare efficacemente una futura crisi economica. Ne è convintosecondo il quale,Fondi che, per i primi tempi, potrebbero tradursi in"L'ultima crisi, secondo i miei calcoli, ci è costata 50 miliardi. Dobbiamo essere in grado di metterli insieme e possiamo farlo" ha affermato, ieri, Scholz sottolineando come "il problema più grande sia l'incertezza, inclusa quella causata dalla guerra commerciale tra Cina e Usa".l'export, pilastro fondamentale della sua economia, è calato più rapidamente dell'import. Il rischio di un'espansione del conflitto tra Xi Jimping e Donald Trump, alla lucesta facendo crescere le"L'economia si sta avviando verso una fase difficile" ha affermato la scorsa settimana la Cancelliera tedesca lasciando intendere che, sebbene non ci sia un immediato bisogno di stimoli fiscali, tale ipotesi non è esclusa in futuro. In Germania imprenditori ed esponenti del Partito Socialdemocratico stanno chiedendo con forza al governo diDunque se la legge venisse sospesa e il diktat dello "Zero Nero" (Schwarze Null) infranto, il deficit potrebbe raggiungere l'1,5% del PIL senza violare le leggi europee che limitano il debito pubblico al 60% del Pil.