Il settore costruzioni a Milano si è mosso in territorio positivo (+1,85%)

indice del settore costruzioni italiano

comparto costruzioni europeo

FTSE Italia Construction & Materials

indice EURO STOXX Construction & Materials

listino principale

Buzzi Unicem

listino milanese

Salini Impregilo

Cementir

Carel Industries

(Teleborsa) - Forte rialzo per l', come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente delIlha chiuso a quota 29.933,3, in aumento di 542,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', ha terminato gli scambi a 443, dopo aver esordito a quota 436.Nel, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,58%.Tra le medie imprese quotate sul, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,31%.Grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 2,87%.Frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,95%.