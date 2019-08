L'indice delle aziende sanitarie è in territorio positivo (+1,00%)

comparto sanitario italiano

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

listino principale

Amplifon

Pierrel

Garofalo Health Care

(Teleborsa) - Scambi al rialzo per il, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dalIlha aperto a 195.982,1, in crescita di 1.977,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono cautamente positivo a quota 791, dopo aver avviato la seduta a 789.Nel, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,88%.Tra ledi Piazza Affari, bene, con un rialzo dell'1,16%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,81%.